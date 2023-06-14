Спенс та Кроуфорд провели першу битву поглядів

Бій відбудеться 29 липня

Джерело - Чемпіон.

Непереможені американські боксери Еррол Спенс (28–0, 22 КО) та Теренс Кроуфорд (39–0, 30 КО) провели першу битву поглядів.

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Еррол Спенс є чемпіоном WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі, а Кроуфорд володіє чемпіонським титулом WBO.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі відбудеться 29 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.