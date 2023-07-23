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Арум: Ми хочемо організувати для Лопеса великий бій

Сьогодні 15:24 248 0
Арум: Ми хочемо організувати для Лопеса великий бій
#Теофімо Лопес, #Боб Арум

Джерело - boxingscene.com.

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум хоче організувати великий бій для чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (19-1, 13 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Він [Теофімо Лопес] був у мене вдома кілька днів тому. Ми чудово пообідали і провели час.

Я думаю, його мізки встали на місце.

Ми хочемо організувати для Теофімо справді великий бій. Або пізніше цього року, або, можливо, в поєднанні із Супербоулом наступного року", - сказав Арум.

Лопес в останньому бою 10 червня переміг Джоша Тейлора одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку Теофімо оголосив про завершення кар’єри. 

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