Стівенсон: Хочу битися з найкращими, тому зараз Камбосос не на моєму рівні

Джерело - badlefthook.com.
Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) не бажає провести бій проти ексабсолюта у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).
Про це заявив сам Стівенсон.
"Я хочу битися з найкращими з найкращих, тому зараз Камбосос не на моєму рівні. Я хочу битися з Ломаченком, Девіном Хейні, Джервонтою Девісом.
Це бої, які я шукаю. Якщо ви побачите, як я б'юся з Камбососом, знайте, що я його зупиню. Ось як я це відчуваю. Я не відчуваю, що він на такому рівні.
Але якщо у мене не буде вибору, і він буде наступним кроком, я теж його поб’ю", - заявив Стівенсон.
Нагадаємо Камбосос здобув перемогу над Г’юзом рішенням більшості суддів: 117-111, 115-113, 114-114.