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Стівенсон: Хочу битися з найкращими, тому зараз Камбосос не на моєму рівні

Сьогодні 15:56 174 0
Стівенсон: Хочу битися з найкращими, тому зараз Камбосос не на моєму рівні
#Джордж Камбосос, #Шакур Стівенсон

Джерело - badlefthook.com.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) не бажає провести бій проти ексабсолюта у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це заявив сам Стівенсон.

"Я хочу битися з найкращими з найкращих, тому зараз Камбосос не на моєму рівні. Я хочу битися з Ломаченком, Девіном Хейні, Джервонтою Девісом.

Це бої, які я шукаю. Якщо ви побачите, як я б'юся з Камбососом, знайте, що я його зупиню. Ось як я це відчуваю. Я не відчуваю, що він на такому рівні.

Але якщо у мене не буде вибору, і він буде наступним кроком, я теж його поб’ю", - заявив Стівенсон.

Нагадаємо Камбосос здобув перемогу над Г’юзом рішенням більшості суддів: 117-111, 115-113, 114-114.

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