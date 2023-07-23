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Стівенсон - про перемогу Камбососа над Х'юзом: Це пограбування

Боксер прокоментував невпевнену перемогу Камбососа
Сьогодні 14:25 449 0
Стівенсон - про перемогу Камбососа над Х'юзом: Це пограбування
#Джордж Камбосос, #Шакур Стівенсон

Джерело - badlefthook.com.

Колишній чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) у бою проти Максі Х’юза (26-5-3, 5 КО) здобув не заслужену перемогу.

Про це заявив колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО)

"Я думаю, що це пограбування. Я вважав, що Максі боксував добре, і я вважав, що він кращий боєць. Я вважаю, що до суддів потрібно ставитися з вищими критеріями. Вони повинні бути такими ж зосередженими, як боксери, і я думаю, що їм потрібно зробити набагато більше, щоб стати суддею.

Я відчуваю, що вони не дивляться бої та не звертають уваги на бої, і я думаю, що це псує бокс", - заявив Стівенсон.

Нагадаємо Камбосос здобув перемогу над Г’юзом рішенням більшості суддів: 117-111, 115-113, 114-114.

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