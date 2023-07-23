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Камбосос - Х'юз: найкращі моменти бою

Сьогодні 12:55 191 0
Камбосос - Х'юз: найкращі моменти бою
#Джордж Камбосос

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) переміг британця Максі Х'юза (26-6-2, 5 KO), ставши володарем пояса IBO.

Бій відбувся в ніч проти неділі, 23 липня, на Firelake Arena у Шоні, штат Оклахома, США, ставши головною подією боксерського шоу від промоутерської компанії Top Rank.

Суперники пройшли всю дистанцію, а Камбосос виграв рішенням більшості суддів - 117-111, 115-113,114-114, відібравши у Х'юза пояс IBO.

До вашої уваги відео найкращих моментів бою Камбосос - Х'юз:

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