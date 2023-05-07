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Гвоздик - Болотнікс: відео нокауту

Український боксер здобув дострокову перемогу
Сьогодні 09:39 690 0
Гвоздик - Болотнікс: відео нокауту
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) здолав латвійця Річарда Болотнікса (19-7-1) 8 ДО).

Гвоздик зупинив свого латвійського суперника в шостому раунді. Український боксер зумів приголомшити опонента, після чого кинувся добивати. Болотнікс взяв коліно, піднявся, але не переконав рефері, що зможе продовжувати, після чого той вирішив зупинити бій.

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