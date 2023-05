Гвоздик - Болотнікс: відео нокауту

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) здолав латвійця Річарда Болотнікса (19-7-1) 8 ДО).

Гвоздик зупинив свого латвійського суперника в шостому раунді. Український боксер зумів приголомшити опонента, після чого кинувся добивати. Болотнікс взяв коліно, піднявся, але не переконав рефері, що зможе продовжувати, після чого той вирішив зупинити бій.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn