Гвоздик - Болотнікс: відео нокауту

Український боксер здобув дострокову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) здолав латвійця Річарда Болотнікса (19-7-1) 8 ДО).

Гвоздик зупинив свого латвійського суперника в шостому раунді. Український боксер зумів приголомшити опонента, після чого кинувся добивати. Болотнікс взяв коліно, піднявся, але не переконав рефері, що зможе продовжувати, після чого той вирішив зупинити бій.