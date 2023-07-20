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Де Ла Хойя веде перемовини щодо організації бою Мунгуя – Бенавідес

Оскар Де Ла Хойя прокоментував організацію бою Мунгуя – Бенавідес
Сьогодні 19:27 181 0
Де Ла Хойя веде перемовини щодо організації бою Мунгуя – Бенавідес
Фото - Getty Images
#Де Ла Хойя, #Хайме Мунгуя

Джерело - tribuna.com.

Промоутер Оскар Де Ла Хойя заявив, що веде перемовини щодо організації бою між його підопічним  Хайме Мунгуєю (42-0, 33 КО) та тимчасовим чемпіоном WBC у другій середній вазі Давидом Бенавідесом (27-0, 23 КО).

Про це розповів промоутер розповів на Youtube-каналі Аріеля Хелвані.

"Я зараз працюю над організацією бою між Мунгуєю та Бенавідесом. Я розмовляю з представником Давида, але ходять чутки, що з Мунгуєю хоче битися Берланга.

Якщо випаде така нагода, ми зможемо сісти й поговорити. Бізнес є бізнес. У мене немає проблем сісти й поговорити з кимось, хто хоче вести бізнес по створенню чемпіонів і суперзірок. У мене з цим немає проблем", – сказав Де Ла Хойя.

Раніше Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver.

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