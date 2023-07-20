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Фроч: Усик пройшов свій пік

Карл Фроч прокоментував фізичну готовність Олександра Усика
Сьогодні 16:16 476 0
Фроч: Усик пройшов свій пік
#Олександр Усик

Джерело - boxing-social.

Чемпіон WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) пройшов свій пік.

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"Я думаю, що Усик був неймовірним, чудовим, одним із найкращих. Я порівнюю його з Ломаченком, але Василя перемагали. Будь-хто може програти.

Люди посперечаються з тим, що я зараз скажу, будуть говорити: "Про що каже Фроч? Він несе маячню". Але я вважаю, що Усик пройшов свій пік.

Тож у фізичному плані його найкращі роки залишилися позаду. Я знаю, що надважковаговики можуть виступати далеко за 30, але він крузер.

Я стояв поряд з Усиком, і його зріст приблизно 190-192 сантиметри. Я дивився на нього і думав: "Так, у мене були шанси. Не на боксерському рингу, а у вуличній бійці", - сказав Фроч.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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