Тайсон: Кроуфорд повинен багато рухатись у поєдинку зі Спенсом

Володар поясу WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) повинний багато рухатися у поєдинку проти чемпіона WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Майк Тайсон.

"Це пекельний бій. Слухайте, це бій майстра з підлим пекельним виродком, це правда, але майстер набирає вагу, він маленький хлопець, але він досяг успіху в боях з більшими хлопцями.

Раніше я дивився бій Теренса з Портером, і я дивився поєдинок, який Спенс мав з Портером. Кроуфорд так легко з ним впорався, а Еррол провів складний бій.

Знову ж таки, будь-хто може перемогти. Той бій, який провів Спенс з кубинцем Угасом, він отримав травму, він впав, але підвівся і знищив його. Цей хлопець теж чудовий боєць

Ви не можете стояти на місці у бою зі Спенсом, ви повинні рухатися, Кроуфорд повинен багато рухатись, тому що якщо він буде стояти на місці, то Спенс знищить його.

Мені дуже подобається Кроуфорд. Він з відносною легкістю переміг Портера. Мені подобається Кроуфорд, але це буде непростий бій", - сказав Тайсон.