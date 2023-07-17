Спенс не вірить у реванш з Кроуфордом

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем поясу WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я не міг придумати кращого сценарію, ніж цей. Я лідер напівсередньої ваги, це точно. Я сторона "А". Я маю бути стороною "А" з погляду бізнесу.

Він просто не хоче вірити, що я велика шишка, коли йдеться про продаж квитків, коли люди піднімають свої дупи з крісел. Кроуфорд каже: "Я зробив те, я завоював титули, я зробив це".

Це круто, але спробуй принести це до банку. Я відчуваю, що ми з ним партнери з танцю.

Якщо я поб’ю його та зламаю його волю, то він, мабуть, не погодиться на реванш", - сказав Спенс.