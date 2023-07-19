Джошуа: Я вдихаю життя у суперважкий дивізіон

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) готовий до бою з Ділліаном Вайтом (29-3, 19 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Табір є табір, це важко. Але це, що потрібно для мене, бо я хочу напружитися. Це те, що я роблю, те, заради чого я живу. Я готовий до бою.

Ви знаєте, я вдихаю життя в цей дивізіон, я приношу хвилювання, і коли я на вершині, то приймаю виклики від усіх суперників. Коли я буду там, це буде здійснення мрії", - сказав Джошуа.