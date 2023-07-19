Головне
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
Вчора 20:59 557
Інтер оголосив про підписання Куадрадо
Вчора 21:50 217
Усик підписав контракт з Поліссям
Вчора 20:39 502
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
Вчора 20:25 575
Сич повернувся у Рух
Вчора 17:25 372
13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ
Вчора 17:13 724
На фронті загинув вихованець Карпат
Вчора 16:55 1068
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Вчора 15:56 26508
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів
Вчора 15:28 49501
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Вчора 14:53 27333
Прямі трансляції

Джошуа: Я вдихаю життя у суперважкий дивізіон

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Ділліана Вайта
Вчора 23:52 165 0
Джошуа: Я вдихаю життя у суперважкий дивізіон
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) готовий до бою з Ділліаном Вайтом (29-3, 19 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Табір є табір, це важко. Але це, що потрібно для мене, бо я хочу напружитися. Це те, що я роблю, те, заради чого я живу. Я готовий до бою.

Ви знаєте, я вдихаю життя в цей дивізіон, я приношу хвилювання, і коли я на вершині, то приймаю виклики від усіх суперників. Коли я буду там, це буде здійснення мрії", - сказав Джошуа.

Поєдинок відбудеться 12 серпня.

Раніше Джошуа оцінив шанси Дюбуа у бою проти Усика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 26508
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 9845
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 27333
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15613
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 49501
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 13648
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31971
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48989 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 27333
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47131
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21605
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20824