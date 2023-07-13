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Джошуа оцінив шанси Дюбуа у бою проти Усика

Джошуа оцінив шанси Дюбуа у бою проти Усика
Сьогодні 15:45 362 0
Джошуа оцінив шанси Дюбуа у бою проти Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxing-social.com.

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) може перемогти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.

"У Дюбуа є всі шанси. Бокс - це прекрасний бізнес, прекрасна гра. Тому ми його дивимося. Я дійсно поважаю Усика. Я знаю, як старанно працює цей хлопець. Його успіх не прийшов за рахунок удачі. Він домігся успіху завдяки наполегливій праці. Але також було б здорово побачити перемогу Дюбуа, заради його батька. З огляду на все, через що він пройшов, для нього це здається мрією. Це як історія Френка Бруно, якщо ви розумієте, про що я говорю.

Усик пропускає удари. Тому якщо він пропустить "неправильний" удар, то може впасти. Пам'ятайте, що це надважка вага. Ви маєте справу з серйозними ударниками, тому я даю Дюбуа шанс панчера", - розповів Джошуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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