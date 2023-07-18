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Джошуа назвав найгірше рішення у своїй кар'єрі

Ей Джей вважає, що це великий тренерський штаб перед реваншем з Олександром Усиком
Сьогодні 15:39 205 0
Джошуа назвав найгірше рішення у своїй кар'єрі
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxing Social.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) припустився помилки в тому, що сформував великий тренерський штаб перед другим боєм з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це сказав сам боксер.

"Я побачив, як інші бійці ухилялися головою, контратакували і наносили комбінації з 15 ударів. Я подумав, що мені потрібно дещо з цього. Одну людину я найняв, щоб він допоміг мені з рухливістю, другого, щоб допоміг із захистом, третього, щоб допоміг з ударною технікою. Так я створив команду. Насправді це було найгірше, що сталося в моїй кар'єрі.

Зараз я теж шукав, з ким стати краще. Але я прагнув зробити це з однією людиною. І я знайшов такого фахівця в Деррік Джеймса. Бокс – це просто, і коли ти отримуєш правильну інформацію від правильної людини, то можеш зрозуміти її набагато швидше", - сказав Джошуа.

Раніше Джошуа оцінив шанси Дюбуа у бою проти Усика.

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