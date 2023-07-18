Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 9589 1
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Вчора 22:59 5309
Ракув з Кочергіном розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 353
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 359
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 961
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Вчора 14:39 673
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Вчора 09:54 1471
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Вчора 08:54 443
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 08:24 571
Романчук фінішував 11-м на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Вчора 08:08 1397
Прямі трансляції

Мартін: Я переможу Хейні

Френк Мартін прокоментував можливий бій проти Девіна Хейні
Вчора 23:18 200 0
Мартін: Я переможу Хейні
#Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Американський боксер легкої ваги Френк Мартін (18-0, 12 КО) кинув виклик абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я переможу Хейні. Нокаутом, ймовірно, у восьмому раунді.

Хочу битися з усіма найкращими боксерами легкої ваги, яких усі знають.

Не хочу називати імена цих хлопців, але це усі найкращі боксери. Я хочу зустрітися з ними", - сказав Мартін.

У свому останньому поєдинку 15 липня Френк переміг Артема Арутюняна одноголосним рішенням суддів.

Раніше Лопес викликав Хейні на бій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 14874
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 6812
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 9589 1
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 5309
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8405
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 13747
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16678 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22957
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24851
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152179 7
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45426
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13947 2