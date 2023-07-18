Мартін: Я переможу Хейні

Джерело - boxingscene.com.
Американський боксер легкої ваги Френк Мартін (18-0, 12 КО) кинув виклик абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні (30-0, 15 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Я переможу Хейні. Нокаутом, ймовірно, у восьмому раунді.
Хочу битися з усіма найкращими боксерами легкої ваги, яких усі знають.
Не хочу називати імена цих хлопців, але це усі найкращі боксери. Я хочу зустрітися з ними", - сказав Мартін.
У свому останньому поєдинку 15 липня Френк переміг Артема Арутюняна одноголосним рішенням суддів.
Раніше Лопес викликав Хейні на бій.