Мартін: Я переможу Хейні

Американський боксер легкої ваги Френк Мартін (18-0, 12 КО) кинув виклик абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я переможу Хейні. Нокаутом, ймовірно, у восьмому раунді.

Хочу битися з усіма найкращими боксерами легкої ваги, яких усі знають.

Не хочу називати імена цих хлопців, але це усі найкращі боксери. Я хочу зустрітися з ними", - сказав Мартін.