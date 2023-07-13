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Лопес викликав Хейні на бій

Теофімо Лопес прокоментував бій проти Девіна Хейні
Сьогодні 09:52 453 0
Лопес викликав Хейні на бій
#Теофімо Лопес, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBO в першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) викликав на бій абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Девін, ти швидко взявся за мій пояс чемпіона WBO. Давай тоді влаштуємо бій. Подивимося, хто на що насправді готовий.

І ні, не розраховуй на те, що будеш стороною А. Я маю королівський пояс дивізіону. Тому не тікай. С###.

Я вирішив відновити кар’єру (я так думаю), тому що наступним кроком для Девіна Хейні був би бій з жалюгідним Арнольдом Барбозою за мій титул чемпіона WBO у вазі 140 фунтів.

Я втомився допомагати цій дитині у становленні тим, ким він не є. Ось справжній чемпіон", – сказав Лопес.

Раніше WBO висунула ультиматум Хейні та Лопесу.

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