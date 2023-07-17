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Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу

Бій Олександра Усика у Вроцлаві викликає шалений ажіотаж
Сьогодні 18:50 645 0
Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні стартував продаж квитків на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО). За інформацією Чемпіона, за перші 10 хвилин після старту продажу фани придбали 10 тисяч квитків!

"Бій Олександра у Вроцлаві викликає шалений ажіотаж, - розповів нам куратор фан-тура Максим Розенко. - Ніхто не очікував на такі показники. Більшість квитків були розкуплені за лічені хвилини. Мені це нагадує мегафайт Джошуа - Усик в Лондоні у 2021 році та бій Джошуа - Володимир Кличко на Вемблі 6 років тому. У фанів буде ще лише один шанс придбати квитки на сайті польського оператора-партнера під час другої фінальної хвилі розпродажу. Або доведеться купувати “тікети” на вторинному ринку, де ціни будуть набагато вище номіналу".

Нагадаємо, найдешевший квиток на бій коштує 49 злотих (454 гривні),  VIP-квитки – від 1999 злотих до 9999 (18 526 - 92 670 гривень). Поєдинок Усика з Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. 

Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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