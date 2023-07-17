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Чарльз: Дюбуа – це більш досконала версія Чісори

Дон Чарльз прокоментував бій Усик - Дюбуа
Вчора 22:52 234 0
Чарльз: Дюбуа – це більш досконала версія Чісори
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Дерек Чісора, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Дерек Чісора (33-13, 23 КО) на піку кар’єри зміг би перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів Дон Чарльз, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Чи виявився б піковий Чісора не по зубах Усику? Так. А Даніель Дюбуа – це більш досконала версія Чісори.

Якщо підсумовувати всі фактори, то, за моїми підрахунками, результат Дюбуа набагато вищий, ніж Усика. Ми нівелюємо багато його сильних сторін", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, у 2020 році Чісора програв Усику одноголосним рішенням суддів.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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