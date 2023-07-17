Чарльз: Дюбуа – це більш досконала версія Чісори

Джерело - tribuna.com.
Британський надважковаговик Дерек Чісора (33-13, 23 КО) на піку кар’єри зміг би перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це розповів Дон Чарльз, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).
"Чи виявився б піковий Чісора не по зубах Усику? Так. А Даніель Дюбуа – це більш досконала версія Чісори.
Якщо підсумовувати всі фактори, то, за моїми підрахунками, результат Дюбуа набагато вищий, ніж Усика. Ми нівелюємо багато його сильних сторін", – сказав Чарльз.
Нагадаємо, у 2020 році Чісора програв Усику одноголосним рішенням суддів.
Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.
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