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Фремптон: Дюбуа - великий панчер

Карл Фремптон прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:38 192 0
Фремптон: Дюбуа - великий панчер
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Карл Фремптон.

"- Люди вважають, що Дюбуа фізично сильніший. Перед боєм Джошуа з Усиком багато хто казав, що якщо Джошуа матиме успіх, то завдяки своїй фізичній перевазі. Можливо, він не зробив стільки, скільки чекали люди. Ви впевнені, що Дюбуа використає перевагу у фізиці та нав'яже бій Олександру?

- Я думаю, він повинен. Подивіться на виступ Джошуа та побачите, що це не особливо працювало. Чесно кажучи, Дюбуа схожий на старого Джошуа, того Ентоні, якого ми не бачили вже давно.

Даніелю слід пресингувати. Він не може тривалий час перебувати під ударами. Усик не той, хто нокаутує його з одного удару, але він буде точним, він часто його діставатиме. Так що Дюбуа потрібно сильно тиснути.

Я вважаю, що його співпраця з Доном Чарльзом спрацює на його користь. Дон Чарльз дуже гарний тренер. Він знає, як підготувати боксера до титульних боїв. І я не копатиму під когось, я просто вважаю їх хорошим тандемом.

Тож Дюбуа потрібно бути агресивним у поєдинку. Не розчаровуватися, тому що Усик той, хто засмутить будь-кого. Коли ти викидаєш удари і розсікаєш повітря, дуже легко розчаруватись у власних силах.

Я думаю, дуже важливо для Даніеля розуміти, що, можливо, він і програє раунди, але поки він на ногах – він у бою, бо він великий панчер, - сказав Фремптон.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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