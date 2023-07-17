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Джошуа: Після поразки від Руїса я повністю змінив свій стиль

Ентоні Джошуа прокоментував зміну стилю боксу
Вчора 23:38 261 0
Джошуа: Після поразки від Руїса я повністю змінив свій стиль
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Енді Руїс

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) пояснив зміну стилю боксу.

Про це розповів сам британський боксер.

"Коли я дивлюся на Флойда Мейвезера, у нього було два етапи кар’єри – "Гарний хлопець" та "Гроші". Він просто став розумнішим, так що я теж намагався стати розумнішим як боєць, от і все.

Коли мене побив Руїс, я мав проблеми зі здоров'ям, але я знав, що на якомусь етапі мене, напевно, спіткає невдача. Чому? Тому що я не відчував, що навчаюсь. Я бився, але не вчився.

Тому після першого бою з Руїсом я пройшов через фазу відновлення. Я повністю змінив свій стиль – почав рухатися, бити і не пропускати у відповідь. Я спробував далі розвинути це у своїй кар’єрі у бою з Усиком. Він майстер цього лайна", - сказав Джошуа.

Раніше Джошуа оголосив про реванш з Вайтом.

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