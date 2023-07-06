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Джошуа оголосив про реванш з Вайтом

Ентоні Джошуа проведе реванш з Ділліаном Вайтом у серпні
Вчора 22:52 271 0
Джошуа оголосив про реванш з Вайтом
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Бій між колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) та Ділліаном Вайтом (29-3, 19 КО) відбудеться 12 серпня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing в Instagram. 

Джошуа зустрінеться з Вайтом 12 серпня у Лондоні. Це буде друга зустріч британських важковаговиків на професійному рівні. У 2015 році Джошуа переміг принципового суперника нокаутом. Вайт завдав йому поразки на аматорському рингу. 

У своєму останньому поєдинку Вайт переміг суддівським рішенням американця Джермейна Франкліна. Джошуа у березні також переміг Франкліна, поєдинок тривав усі 12 раундів.

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Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Раніше повідомлялося, що Джошуа може заробити 60 млн доларів за бій з Вайлдером.

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