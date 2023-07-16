Усик: Я нікого не залякую, мої суперники самі мене бояться

Українець відповів на слова Деонтея Вайлдера

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик не боїться виходити проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера, який раніше про це заявляв.

Про це сказав сам український боксер.

“Це я, мене найбільше бояться. Я бугімен, який лякає своїх супротивників? Мені зовсім не потрібно їх залякувати - вони самі це роблять. Всі люди бояться, абсолютно всі. Страху немає тільки в тому випадку, якщо ви божевільний. Обидві людини, які виходять на ринг, бояться, це нормально", - заявив Усик.

Усик свій наступний бій проведе із претендентом на титул WBO Даніелем Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Тарчинській Арені. Повідомлялося, що Усик отримає 75% від загального призового фонду - 6 мільйонів доларів. Дюбуа може розраховувати на 25% - 2 мільйони.

Олександр у своєму останньому бою повторно здолав британця Ентоні Джошуа, захистивши свої пояси. Дюбуа переміг Кевіна Лерену технічним нокаутом у грудні та зберіг статус обов’язкового претендента на пояс WBA, яким володіє українець.