Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді

Український боксер напівсередньої ваги Віктор Постол (31-5, 12 KO) програв домініканцю Елвісу Родрігесу (15-1-1, 13 KO).

Бій завершився технічним нокаутом – рефері зупинив бій у 7-му раунді.

У шостому раунді 39-річний українець побував у нокдауні.

DOWN GOES POSTOL 😱@elvisTDK drops Postol with a vicious right in the 6th.#RodriguezPostol | #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/tWwF9TTWct