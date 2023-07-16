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Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді

Сьогодні 08:17 352 0
Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Віктор Постол (31-5, 12 KO) програв домініканцю Елвісу Родрігесу (15-1-1, 13 KO).

Бій завершився технічним нокаутом – рефері зупинив бій у 7-му раунді.

У шостому раунді 39-річний українець побував у нокдауні.

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