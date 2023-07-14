Постол: Хочу подякувати нашим героям за те, що я можу боксувати

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 КО) подякував українським військовим напередодні бою проти Елвіса Родрігеса (14-1-1, 12 КО) .

Про це він заявив на пресконференції.

"У нас в Україні йде війна. Я хочу подякувати нашим Збройним Силам, нашим героям за те, що я можу бути тут, займатись своїми справами, боксувати.

Я підготувався, я знаю, що моя сім’я зараз у безпеці, тому що тоді вона була в небезпеці. Я спокійний, тому я вийду зі спокійною душею і буду боксувати, прославляти нашу країну, піднімати наш прапор", - сказав Постол.