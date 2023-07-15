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Промоутер Джошуа розкритикував Ф'юрі за бій з Нганну

Едді Гірн розкритикував чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі за поєдинок із колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну.
Сьогодні 11:42 216 0
Промоутер Джошуа розкритикував Ф'юрі за бій з Нганну
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) припустився великої помилки, відмовившись від бою з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн

"Потрібно почати з того, що Тайсона не потрібно позбавляти титулу за цей бій. По-друге, це жахливий бій для боксу. Чемпіон повинен проводити поєдинки, які фанати хочуть бачити, щоб зміцнити свою спадщину.

Річ у тім, що бокс у надважкій вазі вже багато років чекає на безперечного чемпіона. У нього була можливість побитися з Олександром Усиком і заробити 60, 70 або 80 мільйонів доларів, але він не захотів цього робити. Перемога в цьому протистоянні закріпила б його в статусі справжнього великого бійця своєї епохи.

Згадайте перемоги Тайсона Ф'юрі за останні шість-сім років. Це Сефері, П'янета, Шварц, Валлін, Вайлдер, Чісора і Вайт. Френк Воррен каже, що проблема в організації поєдинку з Усиком у тому, що всі прагнуть потрапити до Саудівської Аравії, але ти відмовляєшся від поєдинку, що визначає твою спадщину, та їдеш до Саудівської Аравії, щоб побитися з дебютантом", - розповів Гірн.

Нагадаємо, WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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