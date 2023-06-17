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Визначився наступний суперник Постола

Постол повернеться в ринг 15 липня
Сьогодні 10:09 172 0
Визначився наступний суперник Постола
#Віктор Постол

Джерело - ua-football.com.

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 КО) повернеться на ринг у липні.

Про це повідомляє NY Fights.

Українець вийде в ринг 15 липня у поєдинку проти 27-річного домініканця Елвіса Родрігеса (14-1-1, 12 КО).

Бій пройде в андеркарді Френк Мартін – Артем Арутюнян на Showtime в Лас-Вегасі. Також на цьому вечорі боксу виступить Ноніто Донейр.

У лютому 2022 року Постол програв Гарі Антуану Расселу.

Раніше повідомлялося, що під Києвом збили сина Постола.

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