Визначився наступний суперник Постола

Джерело - ua-football.com.
Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 КО) повернеться на ринг у липні.
Про це повідомляє NY Fights.
Українець вийде в ринг 15 липня у поєдинку проти 27-річного домініканця Елвіса Родрігеса (14-1-1, 12 КО).
Бій пройде в андеркарді Френк Мартін – Артем Арутюнян на Showtime в Лас-Вегасі. Також на цьому вечорі боксу виступить Ноніто Донейр.
У лютому 2022 року Постол програв Гарі Антуану Расселу.
Раніше повідомлялося, що під Києвом збили сина Постола.