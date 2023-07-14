Усик: Мене не хвилює пояс WBC, мені потрібен Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хоче побитися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам український боксер.

"Він гарний, він смішний. Я взагалі про нього не думаю, мені просто потрібно зустрітися з ним на рингу.

Мене більше навіть не хвилює пояс. Мені потрібен він, мені потрібен він. Титул WBC — це лише невелика додаткова мотивація, але людям і вболівальникам просто потрібно бачити, як ми б’ємось.

Нам потрібно битися, нам потрібно битися. Люди говоритимуть про цей бій 20, 30, 40 років, тому нам потрібно битись", - сказав Усик.