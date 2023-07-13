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Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували

Сьогодні 21:36 186 0
Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували
Фото: Getty Images

Джерело - Tribuna.com.

Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) заарештували сьогодні вранці в Голлівуді, США.

Про це повідомляє TMZ.

Поліція виявила в автомобілі боксера пістолет під час зупинки.

Девін перебував в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, який залишив близько півночі. Через кілька хвилин його зупинила поліція через небезпечну зміну смуги руху і невикористання сигналу повороту. При цьому за кермом був не Хейні, а інша людина.

Девіна та його охорону попросили залишити авто, в якому під час обшуку під сидінням водія був знайдений напівавтоматичний пістолет.

Оскільки ніхто не визнав себе власником вогнепальної зброї, а машина була зареєстрована на Хейні, він був заарештований та звинувачений у зберіганні зброї.

Девіна відпустили після внесення застави у розмірі 35 тисяч доларів. Судове слухання у цій справі відбудеться наступного місяця.

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