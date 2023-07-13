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Усик прокоментував можливе завершення кар'єри

Українець розповів, що буде робити після бою з Ф'юрі
Сьогодні 19:34 258 0
Усик прокоментував можливе завершення кар'єри
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) готовий повернутися в крузервейт після бою з Тайсоном Фʼюрі (33-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів порталу Seconds Out.

"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик.

Раніше Усик та Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні.

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