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Лопес вирішив захищати титул чемпіона WBO в першій напівсередній вазі

Теофімо Лопес захистить титул WBO
Сьогодні 12:28 222 0
Лопес вирішив захищати титул чемпіона WBO в першій напівсередній вазі
Фото - gettyimages
#Теофімо Лопес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) прийняв рішення не завершувати кар’єру.

Про це розповів президент WBO Франциско Валькарсел у Twitter.

"Гра завершена.. Теофімо Лопес щойно письмово повідомив мені, що збереже титул чемпіона WBO в першій напівсередній вазі", - написав Валькарсел.

Нагадаємо, Лопес завоював пояс 10 червня, коли одностайним рішенням суддів переміг Джоша Тейлора. Після бою Теофімо заявив, що трохи втомився, а тому завершує професійну кар’єру в боксі.

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