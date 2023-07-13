Лопес вирішив захищати титул чемпіона WBO в першій напівсередній вазі

Теофімо Лопес захистить титул WBO

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) прийняв рішення не завершувати кар’єру.

Про це розповів президент WBO Франциско Валькарсел у Twitter.

"Гра завершена.. Теофімо Лопес щойно письмово повідомив мені, що збереже титул чемпіона WBO в першій напівсередній вазі", - написав Валькарсел.

Нагадаємо, Лопес завоював пояс 10 червня, коли одностайним рішенням суддів переміг Джоша Тейлора. Після бою Теофімо заявив, що трохи втомився, а тому завершує професійну кар’єру в боксі.