Дюбуа: Одного точного удару буде не достатньо для такого хлопця, як Усик

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) не зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Про це розповів сам британський боксер.

"Зараз в мене більше ліворуких спаринг-партнерів, ніж коли-небудь. Я ніколи так не готувався до лівші і мені здається, що зараз все сходиться воєдино. У моїй голові закладається зерно того, як я повинен битися.

Я отримую необхідні навантаження, які, можливо, ніколи ще не отримував. Ви побачите іншого Дюбуа, нового звіра. Я готовий до цього.

Не думаю, що одного точного удару буде достатньо для такого хлопця, як Усик. Буде потрібно багато. І я готовий їх йому забезпечити", — сказав Дюбуа.