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Дюбуа: Одного точного удару буде не достатньо для такого хлопця, як Усик

Дюбуа прокоментував підготовку до бою проти Усика
Сьогодні 09:10 377 0
Дюбуа: Одного точного удару буде не достатньо для такого хлопця, як Усик
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) не зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Про це розповів сам британський боксер.

"Зараз в мене більше ліворуких спаринг-партнерів, ніж коли-небудь. Я ніколи так не готувався до лівші і мені здається, що зараз все сходиться воєдино. У моїй голові закладається зерно того, як я повинен битися.

Я отримую необхідні навантаження, які, можливо, ніколи ще не отримував. Ви побачите іншого Дюбуа, нового звіра. Я готовий до цього.

Не думаю, що одного точного удару буде достатньо для такого хлопця, як Усик. Буде потрібно багато. І я готовий їх йому забезпечити", — сказав Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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