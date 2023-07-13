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Красюк: Продаж квитків на бій Усик – Дюбуа ще не стартував

Олександр Красюк прокоментував продаж квитків на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 08:25 244 0
Красюк: Продаж квитків на бій Усик – Дюбуа ще не стартував
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Luckypunch.net.

Продаж квитків на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) розпочнеться незабаром.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Користуючись нагодою скажу: продаж квитків незабаром стартує, ми про це обов’язково оголосимо. І тих, хто зараз намагається придбати квитки, не кажучи вже про тих, хто вже їх купує, я хочу попередити, що це трошки зарано.

Офіційно квитки ще не стартували. Ми маємо наступну пресконференцію в четвер у Лондоні – і після неї буде офіційне оголошення старту", – сказав Красюк.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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