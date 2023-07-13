Красюк: Продаж квитків на бій Усик – Дюбуа ще не стартував

Продаж квитків на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) розпочнеться незабаром.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Користуючись нагодою скажу: продаж квитків незабаром стартує, ми про це обов’язково оголосимо. І тих, хто зараз намагається придбати квитки, не кажучи вже про тих, хто вже їх купує, я хочу попередити, що це трошки зарано.

Офіційно квитки ще не стартували. Ми маємо наступну пресконференцію в четвер у Лондоні – і після неї буде офіційне оголошення старту", – сказав Красюк.