Ф'юрі принизив Нганну

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Френсіса Нганну.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) принизив бійця ММА Франсіса Нганну незабаром після того, як стало відомо, що вони проведуть поєдинок між собою за правилами боксу.

Про це розповів сам британський боксер в Instagram.

"Хлопці, це офіційно, я проти Френсіса Нганну, 28 жовтня, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Не можу дочекатися. Так, ти отримаєш, великий мішок. Ти великий і твердий мішок, тебе нокаутують. Тебе нокаутують, недоносок", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.