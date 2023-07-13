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Ф'юрі принизив Нганну

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Френсіса Нганну.
Сьогодні 10:30 714 0
Ф'юрі принизив Нганну
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) принизив бійця ММА Франсіса Нганну незабаром після того, як стало відомо, що вони проведуть поєдинок між собою за правилами боксу.

Про це розповів сам британський боксер в Instagram.

"Хлопці, це офіційно, я проти Френсіса Нганну, 28 жовтня, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Не можу дочекатися.

Так, ти отримаєш, великий мішок. Ти великий і твердий мішок, тебе нокаутують. Тебе нокаутують, недоносок", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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