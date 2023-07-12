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Вайт: У Дюбуа є шанси проти Усика

Вайт прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 15:22 240 0
Вайт: У Дюбуа є шанси проти Усика
#Олександр Усик, #Ділліан Вайт, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Володар титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA у надважкій вазі  Деніель Дюбуа (19-1-0, 18 КО) може використати свій шанс у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО).

"У Дюбуа є ударна міць, у нього важкі руки. Він агресивний, але Усик – хороший боєць. Однак ти завжди повинен давати шанс панчеру. Якщо Дюбуа зловить Усика, то ще незрозуміло, що станеться.

Але, схоже, що Усик дуже добре справляється, коли пропускає потужні удари. У нього відмінне самовладання. Так що я не знаю. Але я думаю, що у Дюбуа є шанси. Він панчер, він молодий. Скільки років Усику? 36?", - сказав Вайт.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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