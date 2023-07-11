Красюк: Ф’юрі слід позбавити пояса WBC

Британського боксера Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) слід позбавити титулу WBC.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Ні, я не думаю, що Ф’юрі зобов’язаний відмовитися від пояса. Його можуть роздягнути тільки з однієї причини, якщо він не дотримується правил WBC. Але, наскільки я розумію, він дотримується регламенту. Тайсон провів обов’язковий захист із претендентом Ділліаном Вайтом, і тепер йому повинні призначити нового обов’язкового суперника, насправді він не порушує жодних правил WBC.

Але зі спортивної точки зору – чистого боксу, спорту – його потрібно позбавити пояса, тому що він так довго залишався бездіяльним. Він обманює людей, оголошуючи бої, які не відбудуться", - розповів Красюк.