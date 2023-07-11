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Красюк: Ф’юрі слід позбавити пояса WBC

Олександр Красюк вважає, що Тайсон Ф’юрі не має морального права володіти поясом WBC
Сьогодні 12:45 311 0
Красюк: Ф’юрі слід позбавити пояса WBC
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingscene.com.

Британського боксера Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) слід позбавити титулу WBC.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Ні, я не думаю, що Ф’юрі зобов’язаний відмовитися від пояса. Його можуть роздягнути тільки з однієї причини, якщо він не дотримується правил WBC. Але, наскільки я розумію, він дотримується регламенту. Тайсон провів обов’язковий захист із претендентом Ділліаном Вайтом, і тепер йому повинні призначити нового обов’язкового суперника, насправді він не порушує жодних правил WBC.

Але зі спортивної точки зору – чистого боксу, спорту – його потрібно позбавити пояса, тому що він так довго залишався бездіяльним. Він обманює людей, оголошуючи бої, які не відбудуться", - розповів Красюк.

WBC планує найближчим часом призначити обов’язкового претендента на титул Ф’юрі. При цьому президент WBC Мауріс Сулейман заявляв, що можливі суперники "Циганського короля" не хочуть виходити на ринг проти Тайсона через фінансові аспекти.

Раніше Ф’юрі відмовився від бою з Усиком.

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