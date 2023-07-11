Гвоздик анонсував свій наступний бій

Олександр Гвоздик повернеться на ринг

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик повернеться на ринг 30 вересня.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

Українець проведе поєдинок в андеркарді бою Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

"30 вересня. Канело - Чарло", - написав Гвоздик на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото з тренувального табору.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Нагадаємо, Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином.

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