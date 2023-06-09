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Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином

Сьогодні 09:25 213 0
Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) отримав запрошення від абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО) стати спаринг-партнером у підготовці до реваншу з чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (21-0, 11 КО).

Про це заявив сам український боксер.

"Окрім того, що Канело був травмований, він не викладався на 100% у кемпі перед першим боєм з Біволом.

Як це буде в другому – я не знаю. Сподіваюся, що буде краще, тому що він мене вже запросив спаринг-партнером.

Сподіваюся, що десь за місяць ми почнемо. Буду намагатися його мотивувати, щоб цього разу було краще", - сказав Гвоздик.

Гвоздик вже допомагав мексиканцю у підготовці до першого бою. У травні 2022 року Канело програв Біволу рішенням суддів, про реванш ще не було оголошено.

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