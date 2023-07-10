Головне
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів
Сьогодні 14:20 621
Збірна України піднялася на рекордне місце у міжнародному рейтингу
Сьогодні 17:25 522
Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір
Сьогодні 16:41 921
Промоутер назвав ціну квитка на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:26 608
Реал продовжив оренду захисника Шахтаря
Сьогодні 14:37 362
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Сьогодні 13:03 2398 1
Пятов завершив кар’єру та увійшов у тренерський штаб Шахтаря
Сьогодні 12:10 294
Кравець перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 10:25 725
Азаренко: Поважаю рішення Світоліної не тиснути руку росіянам і білорусам
Сьогодні 09:24 1653
Динамо - Триглав 9:0: огляд матчу
Сьогодні 08:37 836 2
Прямі трансляції

Клімас: Ми не вважаємо, що бій проти Дюбуа буде для Усика прогулянкою

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві
Сьогодні 17:09 238 0
Клімас: Ми не вважаємо, що бій проти Дюбуа буде для Усика прогулянкою
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Егіс Клімас

Джерело - Чемпіон.

Бій з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) приведе команду чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) до одного з найбільших поєдинків в історії боксу.

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Пишаюся тим, що опинився в цій прекрасній країні Польщі, поруч з одним з моїх улюблених міст у Литві, де я народився. Це моя країна-сусід. Я пишаюся тим, що представляю одного з найкращих бійців у світі.

Ми не залишаємо поза увагою Даніеля Дюбуа. Не думайте, що ми вважаємо, що це буде прогулянка парком. Ми знаємо, що він великий, сильний, він може бити. Ми готуємося на сто відсотків.

Актуально: Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів

У нас є майбутнє, щоб об'єднати титулу. Цей бій приведе нас до одного з найбільших поєдинків в історії боксу, але ми не випускаємо з уваги, що зараз ми ставимо все. Ми зосереджені на Даніелі Дюбуа. Усе, що ми бачимо - це Даніель Дюбуа. Ми снідаємо, думаючи про нього. Лягаємо спати, думаючи про нього. Усе лише про нього. 26 серпня Усик все покаже", - сказав Красюк.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона 4784 6
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 8085
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 4432
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО 56415
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом 5083
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 6874
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19643 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 266822
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76435
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13694 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114798
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151786 7