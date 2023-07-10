Клімас: Ми не вважаємо, що бій проти Дюбуа буде для Усика прогулянкою

Джерело - Чемпіон.
Бій з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) приведе команду чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) до одного з найбільших поєдинків в історії боксу.
Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.
"Пишаюся тим, що опинився в цій прекрасній країні Польщі, поруч з одним з моїх улюблених міст у Литві, де я народився. Це моя країна-сусід. Я пишаюся тим, що представляю одного з найкращих бійців у світі.
Ми не залишаємо поза увагою Даніеля Дюбуа. Не думайте, що ми вважаємо, що це буде прогулянка парком. Ми знаємо, що він великий, сильний, він може бити. Ми готуємося на сто відсотків.
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У нас є майбутнє, щоб об'єднати титулу. Цей бій приведе нас до одного з найбільших поєдинків в історії боксу, але ми не випускаємо з уваги, що зараз ми ставимо все. Ми зосереджені на Даніелі Дюбуа. Усе, що ми бачимо - це Даніель Дюбуа. Ми снідаємо, думаючи про нього. Лягаємо спати, думаючи про нього. Усе лише про нього. 26 серпня Усик все покаже", - сказав Красюк.
Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.