Промоутер назвав ціну квитка на бій Усик - Дюбуа

Ціна квитка на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) становитися 11 євро.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Інформація про квитки скоро з’явиться. Тож дуже-дуже скоро ми побачимо квитки у продажу. Про це ми повідомимо громадськість.

Ми вирішили зробити цей захід дійсно демократичним і прийнятним для всіх, тому ціна квитків стартує від 49 злотих, всього 11 євро (близько 445 гривень - прим.). Це найкраща ціна, тому кожен може собі це дозволити", - сказав Красюк.

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