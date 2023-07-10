Дюбуа: Усик – великий чемпіон

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у своїй перемозі у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"По-перше, моє коліно в порядку. Це вже зараз зрозуміло. Я в тренувальному таборі, я бігаю. Думаю, що все буде добре.

Я вдячний за цю можливість. Я довго чекав, і я готовий скористатись нею. Усик – великий чемпіон, але у всього є початок і кінець. Я готовий", - сказав Дюбуа.