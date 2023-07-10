Усик: Хочу подякувати польському народу за підтримку України

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) пояснив рішення провести бій з володарем титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA британцем Деніелом Дюбуа (19-1-0, 18 КО) у Польщі.

Про це розповів сам український боксер.

"Хочу подякувати хлопцям, які боронять нашу країну. Завдяки їм ми можемо виступати за кордоном і дарувати їм трошки емоційного щастя.

Я дуже щасливий повернутися до Польщі. Звідси почалося моє чемпіонство. Перший титул WBO я здобув у Гданську сім років тому. Мене гарно тут зустріли, ми гарно із Кшиштофом Гловацьки побоксували. За сім років я трохи підзібрав поясів і повернувся до Польщі.

Хочу подякувати польському народу за ту підтримку, яку він надає Україні. Упродовж своєї кар’єри я їздив боксувати до багатьох країн, але це місце буде найближче до дому. Сподіваюся, мої співвітчизники зможуть мене підтримати. Побачимося 26 серпня", – сказав Усик.