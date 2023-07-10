Франклін: Джошуа переможе Вайта

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) є фаворитом у бою проти Ділліана Вайта (29-3, 19 КО).

Про це розповів американський боєць надважкої ваги Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

"Я думаю, що Джошуа переможе Вайта. Не думаю, що це буде важкий бій для Ей Джея.

Джошуа було трохи важче вдарити мене, тому що вищим хлопцям важче бити, ніж нижчим, але ви знаєте, що коли ти вищий, деякі з цих ударів легше виконати.

Так, я думаю, що він кращий за Ділліана", - сказав Франклін.