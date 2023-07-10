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Франклін: Джошуа переможе Вайта

Джермейн Франклін прокоментував бій Джошуа - Вайт
Сьогодні 12:40 277 0
Франклін: Джошуа переможе Вайта
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт, #Джермейн Франклін

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) є фаворитом у бою проти Ділліана Вайта (29-3, 19 КО).

Про це розповів американський боєць надважкої ваги Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

"Я думаю, що Джошуа переможе Вайта. Не думаю, що це буде важкий бій для Ей Джея.

Джошуа було трохи важче вдарити мене, тому що вищим хлопцям важче бити, ніж нижчим, але ви знаєте, що коли ти вищий, деякі з цих ударів легше виконати.

Так, я думаю, що він кращий за Ділліана", - сказав Франклін.

Раніше Джошуа оголосив про реванш з Вайтом.

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