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Берінчик проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа

Стала відома дата і місце наступного бою Дениса Берінчика
Сьогодні 15:45 265 0
Берінчик проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Денис Берінчик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) проведе бій наприкінці серпня.

Про це повідомив його тренер Єгор Голуб.

"Сьогодні у нього вихідний, він може позбирати гриби та покуштувати ягоди Карпат. Але з понеділка він починає підготовку до бою, який відбудеться 26 серпня у місті Вроцлав", - написав Голуб.

Бій відбудеться в межах вечора боксу, за участі Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

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