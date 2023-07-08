Берінчик проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа

Стала відома дата і місце наступного бою Дениса Берінчика

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) проведе бій наприкінці серпня.

Про це повідомив його тренер Єгор Голуб.

"Сьогодні у нього вихідний, він може позбирати гриби та покуштувати ягоди Карпат. Але з понеділка він починає підготовку до бою, який відбудеться 26 серпня у місті Вроцлав", - написав Голуб.

Бій відбудеться в межах вечора боксу, за участі Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

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