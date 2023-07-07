Хргович може провести бій в андеркарді Джошуа - Вайт

Філіп Хргович може побитися з Демсі Маккіном.

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (15-0, 12 КО) може вийти в ринг 12 серпня в андеркарді Ентоні Джошуа - Ділліан Вайт.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

Хргович може провести бій з австралійцем Демсі Маккіном.

"Це великий поєдинок, практично фінальний елімінатор титульного бою. Їхній поєдинок також може відбутися на один-два тижні пізніше в США, але є дуже добрі шанси, що бій Демсі Маккін - Філіп Хргович пройде в андеркарді реваншу Джошуа - Вайт", - сказав Гірн.

Раніше Джошуа оголосив про реванш з Вайтом.