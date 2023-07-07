Дюбуа: Завершу бій з Усиком нокаутом

Британський боксер прокоментував майбутній бій з Усиком

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у своїй перемозі у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Хочу шокувати світ! Хочу побити Усика та перервати його правління у дивізіоні. Щоб зробити це, треба битися, як божевільний, бути, немов одержимий. Однозначно планую завершити бій нокаутом. Він точно впаде. І буде новий чемпіон світу!", - сказав Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.