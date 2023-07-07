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Дюбуа: Завершу бій з Усиком нокаутом

Британський боксер прокоментував майбутній бій з Усиком
Сьогодні 16:42 248 0
Дюбуа: Завершу бій з Усиком нокаутом
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у своїй перемозі у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Хочу шокувати світ! Хочу побити Усика та перервати його правління у дивізіоні.

Щоб зробити це, треба битися, як божевільний, бути, немов одержимий.

Однозначно планую завершити бій нокаутом. Він точно впаде. І буде новий чемпіон світу!", - сказав Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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