Дюбуа: Завершу бій з Усиком нокаутом

Джерело - tribuna.com.
Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у своїй перемозі у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це розповів сам британський боксер.
"Хочу шокувати світ! Хочу побити Усика та перервати його правління у дивізіоні.
Щоб зробити це, треба битися, як божевільний, бути, немов одержимий.
Однозначно планую завершити бій нокаутом. Він точно впаде. І буде новий чемпіон світу!", - сказав Дюбуа.
Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.