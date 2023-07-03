Вайлдер назвав суму, яку Руїс вимагає за бій

Команда Енді Руїса (35-2, 22 КО) вимагала у Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO) 20 млн доларів за бій.

Про це розповів сам американський боксер у коментарі 78SPORTSTV.

"Він хотів 20-25 мільйонів доларів. Я сказав їм: "Що, чорт забирай, з вами не так?" Я не знаю, що він думає про становище свого сина або яким його бачить, але йому потрібно повернутися в реальність. Справа тільки в батькові, бо Енді робить усе, що той йому каже", - зазначив Вайлдер.