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Ватаманюк: У Замотаєва 100% вкрали перемогу на Європейських іграх

Віцепрезидент Федерації боксу України оцінив виступ українських боксерів у Польщі
Сьогодні 13:41 175 0
Ватаманюк: У Замотаєва 100% вкрали перемогу на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Федерації Боксу України по роботі зі спортсменами Сергій Ватаманюк незадоволений роботою суддів на змаганнях з боксу на Європейських іграх.

Про це сказав сам Ватаманюк.

"У нас є переможець Європейських ігор і олімпійська ліцензія - тому емоції тільки позитивні. Хижняк – молодець, пройшов дуже важку сітку, де були всі найсильніші боксери його ваги. Він всіх пройшов і ми бачили результат.

Я сподіваюсь, що ми доберемо ліцензії на двох інших турнірах, які ще будуть. У нас дуже хороша команда, в нас багато потенційно дуже перспективних хлопців. На Європейських іграх були проблеми з суддівством в нас 100% забрали перемогу у Дмитра Замотаєва, він 100% виграв, була проблема з Юрою Захарєєвим, не віддали йому перемогу. Так само і у Тані Коб. Тому в нас були як об’єктивні так і суб’єктивні причини, чому так сталось.

Я вірю в нашу команду, як в чоловічу так і в жіночу, я сподіваюсь, що вони ще покажуть свої найкращі результати на ліцензійний турнірах та на Олімпійських іграх.

Керівництво нашої Федерації намагається їздити на всі турніри, в яких беруть участь наші спортсмени. Ми це любимо, ми за це переживаємо, і ми хочемо йти разом з нашими спортсменами.

Питання про суддівство - таке на яке, на жаль, немає конкретної відповіді. Ми завжди намагаємось покращити щось в нашому спорті. Будемо шукати шляхи як це зробити. Надія на вирішення цієї проблеми є. Обов’язково буде біла смуга в цій історії, і буде вона також у нашої команди. Ми великою кількістю спортсменів поїдемо до Парижу", - зазначив Ватаманюк.

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Допис, поширений Luckypunch.net (@luckypunchnet)

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