Джерело - Чемпіон.
У польському місті Краків на ІІІ Європейських іграх українські боксери зазнали поразок в 1/8 фіналу.
Всі 5 боксерів з України програли.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Завтра свої поєдинки проведуть Олександр Хижняк та Анна Охрей.
Результати українських боксерів за 27 червня:
- Маріанна Басанець - Дженіфер Фернандес Ромеро (Іспанія) (57 кг, 1/8 фіналу) 0:5
- Тарас Бондарчук - Хав'єр Ібаньєс Діас (Болгарія) (57 кг, 1/8 фіналу) 0:5
- Дмитро Ловчинський - Айюб Гадфа (Іспанія) (понад 92 кг, 1/8 фіналу) 0:5
- Тетяна Коб - Даяна Мурхаус (Ірландія) (50 кг, 1/8 фіналу) 1:4
- Анастасія Черноколенко - Ельжбета Войцик (Польща) (75 кг, 1/8 фіналу) 0:5
- Юрій Захарєєв - Ердемір Тугрулхан (Туреччина) (71 кг, 1/8 фіналу) 2:3