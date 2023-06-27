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Українські боксери програли поєдинки 1/8 фіналу Європейських ігор

Сьогодні 21:56 364 0
Українські боксери програли поєдинки 1/8 фіналу Європейських ігор
#Юрій Захарєєв

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків на ІІІ Європейських іграх українські боксери зазнали поразок в 1/8 фіналу.

Всі 5 боксерів з України програли. 

Європейські ігри-2023: медальний залік

Завтра свої поєдинки проведуть Олександр Хижняк та Анна Охрей.

Результати українських боксерів за 27 червня:

  • Маріанна Басанець - Дженіфер Фернандес Ромеро (Іспанія) (57 кг, 1/8 фіналу) 0:5
  • Тарас Бондарчук - Хав'єр Ібаньєс Діас (Болгарія) (57 кг, 1/8 фіналу) 0:5
  • Дмитро Ловчинський - Айюб Гадфа (Іспанія) (понад 92 кг, 1/8 фіналу) 0:5
  • Тетяна Коб - Даяна Мурхаус (Ірландія) (50 кг, 1/8 фіналу) 1:4
  • Анастасія Черноколенко - Ельжбета Войцик (Польща) (75 кг, 1/8 фіналу) 0:5
  • Юрій Захарєєв - Ердемір Тугрулхан (Туреччина) (71 кг, 1/8 фіналу) 2:3
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