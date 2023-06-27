Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків на ІІІ Європейських іграх українські боксери зазнали поразок в 1/8 фіналу.

Всі 5 боксерів з України програли.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Завтра свої поєдинки проведуть Олександр Хижняк та Анна Охрей.

Результати українських боксерів за 27 червня: