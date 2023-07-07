Британський ексчемпіон: Ф’юрі заплив жиром - Тайсон одним оком дивиться на пенсію

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) має вже завершувати боксерську кар'єру.

Про це заявив колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"Ймовірно, Тайсон Ф'юрі дивиться одним оком на пенсію. Думаю, що з нього досить. Він великий хлопець і зараз трохи заплив жиром. Усі знають, що він не у формі у перерві між боями. Потім він приводить себе у форму і стає грізною силою в надважкій вазі. Я дійсно вважаю, що коли він у формі, то може конкурувати із будь-яким бійцем, будь-якої епохи.

Однак Тайсон не б'ється і фанатів боксу це починає дратувати. У змішаних єдиноборствах усі хлопці борються один з одним. У футболі всі команди грають одна проти одної. У боксі ми маємо Тайсон Ф'юрі, який кричить на всіх, але без боїв. Зараз все тут заради грошей, але якщо 100 мільйонів замало, то я навіть не знаю, що сказати. Це поганий час, щоб бути шанувальником боксу.

Люди звинувачують промоутерів, звинувачують телевізійні мережі, але якщо бійці не хочуть битися, то що вони можуть зробити", - сказав Фроч.