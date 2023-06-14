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Ф’юрі анонсував великий бій

Тайсон Ф’юрі прокоментував повернення в ринг
Сьогодні 15:10 407 0
Ф’юрі анонсував великий бій
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) анонсував повернення в ринг.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Сподіваюся оголосити великий бій дуже-дуже скоро. Слідкуйте за оновленнями. Я багато працюю, я в спортзалі, я готовий до літа – можу сказати, що підтягую прес та м’язи.

Але знову ж таки, це допомогло мені 33 рази поспіль, так що це не має особливого значення.

Залишайтеся з нами, важливі новини неминучі", - сказав Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що команда Ф’юрі отримає офіційну письмову пропозицію на бій з Усиком.

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