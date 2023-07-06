Красюк: Бій Усик – Дюбуа матиме надзвичайне значення для України

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зможе прославити Україну у бою проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Сьогодні ми офіційно оголошуємо поєдинок Усика проти Дюбуа. Місто Вроцлав, що стало прихистком для сотень тисяч наших співвітчизників, прийме нашу подію на "Тарчинські Арена".

Цей стадіон вже бачив перемогу українського боксера – саме тут у 2011 році Віталій Кличко здолав Томаша Адамека. Ми доклали надзвичайних зусиль, аби для Усика цей бій відбувся в, так би мовити, домашній атмосфері, бо з 2015 року Олександр боксував "у гостях".

Тож підготовка триває. Квитки незабаром з’являться у продажу. Шоу матиме надзвичайне значення для України, адже транслюватиметься на весь світ.

Ми віримо в те, що вся планета стане свідком української перемоги", – сказав Красюк.